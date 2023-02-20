С понедельника, 20 февраля, начинается Масленичная неделя. Семь дней россияне будут печь блины и ходить на праздничные ярмарки. Все гуляния завершатся традиционным сжиганием чучела. Ivbg рассказывает о происхождении праздника, его традициях и обрядах.

Когда Масленица в 2023 году?

Масленичная неделя в нынешнем году проходит с 20 по 26 февраля. Последний день Масленицы — Прощенное Воскресенье, в который принято просить у всех прощение.

Откуда появилась Масленица?

Немногие знают, что изначально Масленица была языческим праздником. Народы восточных славян отмечали день весеннего равноденствия, получивший название Комоедица. По солнечному календарю на стыке зимы и весны наступал новый год. Гуляния длились две недели – за неделю до Комоедицы и неделю после. Однако некоторые обряды Масленица позаимствовала у Власьева дня – коровьего праздника. Святого Власия восточные славяне молили о сбережении скота и благополучии в семейной жизни.

Современное название Масленица получила после Крещения Руси в 988 году. Религиозная экспансия старалась стереть из истории все упоминания язычества. Патриарх Адриан хотел полностью уничтожить «бесовской праздник», но не смог завершить начатое из-за кончины. Однако ему удалось сократить его с 14 до 8 дней. Вскоре праздник получил название Сырная седмица. Православная церковь наказывала за неделю до Великого поста постепенно ограничивать рацион, например, не есть мясо. Поэтому седмица получила и другое название – Мясопуст. Всего есть четыре подготовительные недели к посту: неделя о Закхее, неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде, она же сырная неделя.

Церковь разрешала перед Великим постом употреблять молочные продукты, в том числе масло. Им смазывали блины, сырники, вареники — традиционные угощения, пришедшие из языческих обрядов. Из-за этого в народе праздник и получил название Масленица.

Масленичные традиции

Бесспорно, самый известный обряд Масленицы – сжигание чучела. Огонь символизировал гибель холодной осени и возрождение теплой весны. В языческой мифологии чучело олицетворяло образ умирающего и воскресающего бога. Славяне верили, что божество не умирает, а уходит в царство мертвых, на время исчезает и возвращается вновь. Совсем как уходит и приходит холодная зима.

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Существует ошибочная теория, что блины у славян ассоциировались с солнцем. На самом деле, блины всегда были поминальным блюдом. На масленицу принято вспоминать усопших и ходить на кладбище. Поэтому поминальные блины как нельзя кстати соответствуют сущности Масленицы.

Гуляния делятся на три этапа: Малая Масленица, Узкая Масленица и Широкая Масленица. Первый этап был подготовительный к основным торжествам. Родители давали детишкам лет десяти блины и отпускали на улицы. Те скакали на кочерге или метле и кричали «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное!». Иногда дети собирали лапти и встречали путников, возвращающихся из городов. Приезжих спрашивали: «Везешь ли Масленицу?», если те отвечали отрицательно, их били лаптями.

Узкая Масленица – это первые три дня Масленичной недели. В понедельник, вторник и среду народ заготавливал дрова, пёк блины, убирал избы. В четверг все бытовые хлопоты бросались и стартовали гуляния. В этот день наступала Широкая Масленица.

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Как отмечали Масленицу на Руси?

Узкая Масленица начиналась со встреч сватов. Родственники договаривались о совместном праздничном застолье, обговаривали список гостей и т. д. К вечеру начинали печь блины. Первый блин отдавали малоимущим на помин усопших. Мужчины плели соломенное чучело, насаживали его на кол и возили в телеге по улицам.

Во вторник начинаются смотрины. Родители подбирали детям достойные партии именно на Масленицу, так как считалось, что тогда свадьба выпадет на первое воскресенье Пасхи – Красную горку. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»

В последний день Узкой Масленицы теща пекла зятю блины, которые он был обязан съесть. Таким образом теща демонстрировала одобрение выбора ее дочери.

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Наступлением Разгуляя открывался этап Широкой Масленицы. Прекращались все хозяйственные работы, люди выходили на улицы танцевать и петь песни. Народ устраивал кулачные бои, катания на конях и другие соревнования. Но главным развлечением был штурм снежного городка. Его строили на протяжении первых трех дней недели. Мужчины и юноши разбивались на две команды: защитников и нападавших. Захватчики атаковали верхом на конях. Игра заканчивалась, когда город полностью разрушался.

В пятницу теща наносила зятю ответный визит, прихватив c собой подруг. Мужчина должен был угодить всем гостьям, всяко показывая свое уважение. Пока муж развлекал гостей, невестка пекла блины и готовила разные угощения.

На этом приключения невестки не заканчивались. На следующий день она звала в гости сестер мужа. Если они были обручены, то она приглашала своих замужних подруг, если нет – незамужних подруг.

В воскресенье начинаются проводы. В этот день все знакомые просили друг у друга прощения за обиды, которые нанесли за год. Отсюда и пошло название Прощенное Воскресенье. Оно выпадает на 6 марта в 2022 году. Вечером родственники ходили на кладбище помянуть умерших. Оставшуюся еду сжигали, а посуду тщательно мыли. Мужики ходили в баню, очищаясь от накопившегося негатива. Вечером сжигали чучело, а пепел развеивали по полям.

Помните, что на Масленицу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.