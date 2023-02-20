С понедельника, 20 февраля, начинается Масленичная неделя. Семь дней россияне будут печь блины и ходить на праздничные ярмарки. Все гуляния завершатся традиционным сжиганием чучела. Ivbg рассказывает о происхождении праздника, его традициях и обрядах.
Когда Масленица в 2023 году?
Масленичная неделя в нынешнем году проходит с 20 по 26 февраля. Последний день Масленицы — Прощенное Воскресенье, в который принято просить у всех прощение.
Откуда появилась Масленица?
Немногие знают, что изначально Масленица была языческим праздником. Народы восточных славян отмечали день весеннего равноденствия, получивший название Комоедица. По солнечному календарю на стыке зимы и весны наступал новый год. Гуляния длились две недели – за неделю до Комоедицы и неделю после. Однако некоторые обряды Масленица позаимствовала у Власьева дня – коровьего праздника. Святого Власия восточные славяне молили о сбережении скота и благополучии в семейной жизни.
Современное название Масленица получила после Крещения Руси в 988 году. Религиозная экспансия старалась стереть из истории все упоминания язычества. Патриарх Адриан хотел полностью уничтожить «бесовской праздник», но не смог завершить начатое из-за кончины. Однако ему удалось сократить его с 14 до 8 дней. Вскоре праздник получил название Сырная седмица. Православная церковь наказывала за неделю до Великого поста постепенно ограничивать рацион, например, не есть мясо. Поэтому седмица получила и другое название – Мясопуст. Всего есть четыре подготовительные недели к посту: неделя о Закхее, неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде, она же сырная неделя.
Церковь разрешала перед Великим постом употреблять молочные продукты, в том числе масло. Им смазывали блины, сырники, вареники — традиционные угощения, пришедшие из языческих обрядов. Из-за этого в народе праздник и получил название Масленица.
Масленичные традиции
Бесспорно, самый известный обряд Масленицы – сжигание чучела. Огонь символизировал гибель холодной осени и возрождение теплой весны. В языческой мифологии чучело олицетворяло образ умирающего и воскресающего бога. Славяне верили, что божество не умирает, а уходит в царство мертвых, на время исчезает и возвращается вновь. Совсем как уходит и приходит холодная зима.
Существует ошибочная теория, что блины у славян ассоциировались с солнцем. На самом деле, блины всегда были поминальным блюдом. На масленицу принято вспоминать усопших и ходить на кладбище. Поэтому поминальные блины как нельзя кстати соответствуют сущности Масленицы.
Гуляния делятся на три этапа: Малая Масленица, Узкая Масленица и Широкая Масленица. Первый этап был подготовительный к основным торжествам. Родители давали детишкам лет десяти блины и отпускали на улицы. Те скакали на кочерге или метле и кричали «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное!». Иногда дети собирали лапти и встречали путников, возвращающихся из городов. Приезжих спрашивали: «Везешь ли Масленицу?», если те отвечали отрицательно, их били лаптями.
Узкая Масленица – это первые три дня Масленичной недели. В понедельник, вторник и среду народ заготавливал дрова, пёк блины, убирал избы. В четверг все бытовые хлопоты бросались и стартовали гуляния. В этот день наступала Широкая Масленица.
Как отмечали Масленицу на Руси?
Узкая Масленица начиналась со встреч сватов. Родственники договаривались о совместном праздничном застолье, обговаривали список гостей и т. д. К вечеру начинали печь блины. Первый блин отдавали малоимущим на помин усопших. Мужчины плели соломенное чучело, насаживали его на кол и возили в телеге по улицам.
Во вторник начинаются смотрины. Родители подбирали детям достойные партии именно на Масленицу, так как считалось, что тогда свадьба выпадет на первое воскресенье Пасхи – Красную горку. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»
В последний день Узкой Масленицы теща пекла зятю блины, которые он был обязан съесть. Таким образом теща демонстрировала одобрение выбора ее дочери.
Наступлением Разгуляя открывался этап Широкой Масленицы. Прекращались все хозяйственные работы, люди выходили на улицы танцевать и петь песни. Народ устраивал кулачные бои, катания на конях и другие соревнования. Но главным развлечением был штурм снежного городка. Его строили на протяжении первых трех дней недели. Мужчины и юноши разбивались на две команды: защитников и нападавших. Захватчики атаковали верхом на конях. Игра заканчивалась, когда город полностью разрушался.
В пятницу теща наносила зятю ответный визит, прихватив c собой подруг. Мужчина должен был угодить всем гостьям, всяко показывая свое уважение. Пока муж развлекал гостей, невестка пекла блины и готовила разные угощения.
На этом приключения невестки не заканчивались. На следующий день она звала в гости сестер мужа. Если они были обручены, то она приглашала своих замужних подруг, если нет – незамужних подруг.
В воскресенье начинаются проводы. В этот день все знакомые просили друг у друга прощения за обиды, которые нанесли за год. Отсюда и пошло название Прощенное Воскресенье. Оно выпадает на 6 марта в 2022 году. Вечером родственники ходили на кладбище помянуть умерших. Оставшуюся еду сжигали, а посуду тщательно мыли. Мужики ходили в баню, очищаясь от накопившегося негатива. Вечером сжигали чучело, а пепел развеивали по полям.
Помните, что на Масленицу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.