На шоссе Ленобласти установили два новых автоматических поста весогабаритного контроля

Новые посту уже начали работать на Приморском шоссе в Выборгском районе и на шоссе между Всеволожском и Петербургом, установлены весы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Автоматика сама в движении взвешивает грузовики, фиксирует наличие или отсутствие перегруза, передавая все необходимые данные для выставления штрафов. Таким образом на региональных дорогах Ленобласти контролируется проезд машин с перегрузом, которые наносят ущерб покрытию и провоцируют ДТП, — рассказали в областном правительстве.

Напомним, что такие же посты уже давно работают на Старовыборгском шоссе, за деревней Куйвози и на Староприозерском шоссе.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в 2021 году владельцы большегрузов компенсировали 30 млн рублей дорожникам Ленобласти. Напомним, что через «Госуслуги» можно запросить разрешение провозить негабаритный и тяжеловесный груз по областным магистралям. Подробности на сайте «Ленавтодора».

Также скоро дороги Ленобласти закроют на просушку. Обычно она начинается 1 апреля. В это время по асфальтовым дорогам запретят ездить машинам, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — с нагрузкой на ось более трех тонн. Для контроля движения большегрузов будут работать передвижные посты весового контроля.