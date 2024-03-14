Три водителя пытались дать взятки инспекторам ДПС в Ленобласти

В Ленинградской области три водителя пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. Против них возбуждены уголовные дела.

Первый случай произошел еще в феврале, на 220-м километре трассы «Кола» инспекторы остановили автомобиль без государственных регистрационных знаков. 32-летний водитель попытался откупиться, предложив 3000 рублей.

На трассе «Магистральная» в Выборгском районе 3 марта был остановлен автомобиль с полуприцепом, за рулем которого сидел 59-летний иностранец без водительских прав. Он предложил инспектору взятку в размере 2000 рублей.

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Через несколько дней в Мурино остановили автомобиль, которым управлял 46-летний гражданин центральноазиатского государства. Он предъявил инспекторам поддельную регистрацию на территории РФ. И попытался откупиться за 1000 рублей.