Депутаты Петербурга проголосовали против допвыплаты за рождение тройни

Депутаты Петербурга отказались принимать поправки о выплате 1 млн рублей за каждого малыша в случае появления на свет за раз троих и больше детей.

С 2016 по 2021 год в среднем в Петербурге было всего 14 случаев рождения тройняшек. Выходит, что каждый год на выплаты пришлось бы тратить порядка 42 млн рублей, заявили в ходе заседания ЗакСа.

Отмечается, что в Ленобласти, где такая поддержка уже оказывается, «выплаты не безусловные»: их получают не все, а лишь те, кто соответствует ряду критериев.

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Непринятую поправку рассматривали в ходе второго чтения инициативы о расширении льгот для многодетных семей Петербурга.