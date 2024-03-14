Появилось видео допроса участников ячейки террористов в Петербурге

Обнародовано видео допроса участников запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

Арестованные члены РДК* планировали передать отравленные продукты в виде гумпомощи добровольцам подразделения «Эспаньола». Химическое вещество для отравления они получили в мешке весом 20 кг, который хранился в поселке Янино в Ленобласти.

Двое из задержанных признали причастность к РДК*, один ее отрицает. Всем избрали меру пресечения до 27 апреля.

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Напомним, по заданию кураторов из РДК* и военной разведки Украины, они планировали отравить гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей новых регионов. Кроме того, они собирали информацию об объектах критически важной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти для подготовки терактов.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.