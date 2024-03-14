В Ленобласти стартовал «Экспортный форсаж» — курс для тех. кто хочет выйти на рынки экспорта

В этом году в акселерационной программе принимают в участие представители 21 компании региона, но только из них 11 – действующие экспортеры.

«Экспортный потенциал в Ленобласти огромный, но малый и средний бизнес зачастую не имеет возможностей самостоятельно открывать для себя зарубежные рынки. Именно поэтому нацпроектом предусмотрены безвозмездные образовательные программы, которые в прямом смысле пошагово учат, как становиться экспортером. Кроме того, наш регион — один из немногих в России, где к участию приглашаются студенты экономических вузов», – прокомментировал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В этом сезоне в программе «Экспортный Форсаж» принимают участие предприятия, которые представляют отрасли АПК, химическую, строительную, медицинскую, машиностроительную и IT. А также 35 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета присоединятся к бизнесу.

Под руководством тренеров АО «Российский экспортный центр» участники акселерационной программы создадут с нуля экспортный проект.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Преимущественно на экспорт идут товары из АПК, ЛПК, строительной, химической и легкой промышленности.