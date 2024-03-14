К посевной 2024 года в Ленинградской области введут дополнительные 4 тысячи га земель

Ленинградская область занимает второе место в России по площади осушенных земель

«В нашем регионе с переувлажненными почвами мы придаем мелиорации огромное значение. Она позволяет повышать плодородие почв и увеличивать урожаи. В 2023 году объем культуртехнических работ мы увеличили в 3 раза, гидромелиоративных – в 1,4», – отметил зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.