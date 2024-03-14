Раскрыта личность одного из задержанных членов террористической ячейки в Петербурге: ему всего 18 лет

Преступная группа собиралась отравить партию гуманитарной помощи, которую должны были отправить жителям новых регионов и военнослужащим в зону СВО.

Одним из задержанных членов террористической ячейки в Петербурге является 18-летний местный житель Ринат И. Причем свое совершеннолетие задержанный отметил совсем недавно.

Как выяснил RT, участник террористической группировки работал установщиком светового оборудования. Раньше молодой человек занимался спортом и имеет серебряный знак ГТО.

Напомним, 14 марта стало известно о разгроме террористической ячейки, планировавшей отравить гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей новых регионов. Кроме того, преступная группа собирала информацию об объектах критически важной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти для подготовки терактов.