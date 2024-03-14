Не только опасно, но и затратно: петербуржцев, выходящих на водоемы, предупредили о штрафах

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

С 15 марта в Петербурге начинает действовать запрет выхода на замерзшие водоемы города.

МЧС напоминает жителям Петербурга о запрете выхода на городские водоемы. Соответствующее постановление начнет действовать с 15 марта.

В ведомстве предупредили, что игнорирование требования влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа составит от 1 до 5 тысяч рублей.

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