С 15 марта в Петербурге начинает действовать запрет выхода на замерзшие водоемы города.
МЧС напоминает жителям Петербурга о запрете выхода на городские водоемы. Соответствующее постановление начнет действовать с 15 марта.
В ведомстве предупредили, что игнорирование требования влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа составит от 1 до 5 тысяч рублей.
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