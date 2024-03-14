С 15 марта в Петербурге начинает действовать запрет выхода на замерзшие водоемы города.

МЧС напоминает жителям Петербурга о запрете выхода на городские водоемы. Соответствующее постановление начнет действовать с 15 марта.

В ведомстве предупредили, что игнорирование требования влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа составит от 1 до 5 тысяч рублей.