Путин дал старт строительству седьмого блока Ленинградской АЭС

Рабочие залили первый кубометр бетона в каркас площадки атомной электростанции.
В 47-м регионе началось возведение седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Старт строительству дал президент России Владимир Путин.
Разрешаю, — заявил президент на просьбу дать команду по началу работ.
Сразу после рабочие залили первый кубометр бетона в каркас площадки будущего седьмого блока АЭС.
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