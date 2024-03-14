Путин дал старт строительству седьмого блока Ленинградской АЭС

Автор: Анастасия Щербакова
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Рабочие залили первый кубометр бетона в каркас площадки атомной электростанции. 

В 47-м регионе началось возведение седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Старт строительству дал президент России Владимир Путин.

Разрешаю, — заявил президент на просьбу дать команду по началу работ.

Сразу после рабочие залили первый кубометр бетона в каркас площадки будущего  седьмого блока АЭС.

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