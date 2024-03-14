Перминов о новом интервью Путина: у России есть стратегия для процветающего будущего

Сказанное российским президентом в ходе недавнего интервью с Дмитрием Киселевым, говорит о том, что у России есть четкая стратегия развития. И наша страна будет придерживаться своего плана, несмотря ни на что.

Об этом сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил в беседе с ЛенТВ24

Россия крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. И достижения, и долговременные планы государства системно спланированы с тем, чтобы послужить на благо людей, российских семей, строить такую инфраструктуру, которая будет устойчиво работать и на благо будущих поколений. Это просчитанный, выверенный, командный подход, — отметил Перминов.

Особое внимание Перминов акцентировал на словах Владимира Путина о национальной безопасности и суверенитете России.

Мы не станем действовать вопреки интересам нашей страны. В нашем горизонте есть ясные приоритеты. Они находятся в балансе, в фокусе внимания. Потому и с курса нас никому не получится сбить, — обозначил сенатор.