«Гарантии интенсивного развития»: Дрозденко посетил церемонию старта строительства 7-го энергоблока Ленинградской АЭС

Старт начала работ дал президент России Владимир Путин.
В 47-м регионе официально началось строительство седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Посетил торжественную церемонию старта работ на объекте губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как отметил глава региона, за три года подготовки к реализации проекта были проведены тысячи расчетов, исполнены сотни математических моделей, а также пройдены десятки экспертиз по безопасности, надежности и эффективности объекта. Теперь предстоит наиболее трудоемкое — построить самый сложный инженерный объект, придуманный человеком.
Фото: Телеграм-канал Александра Дрозденко
Результат – гарантии интенсивного развития Ленинградской области: все инвестиционные планы региона (а это 6,3 трлн рублей!) обеспечены надежной выработкой зеленой атомной электроэнергией. Есть и совместные с «Росатомом» планы по развитию социальной инфраструктуры города – в первую очередь, крытой ледовой арены, — поделился Дрозденко в своем Телеграм-канале.
Вам будет интересно
Рабочие залили первый кубометр бетона в каркас площадки атомной электростанции. В 47-м регионе началось возведение седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС)....
14.03.2024 24