В России возродят награду в честь лесничего Волховского района Петра Антипова

Федеральное агентство лесного хозяйства России поддержало запрос Ольги Занко об учреждении в России нового знака отличия в честь Петра Антипова‎.

«‎Петр Григорьевич – настоящий Герой, участник Великой Отечественной войны. Он стал первым в стране работником лесного хозяйства, получившим звание Героя Социалистического Труда. Благодарю коллег за поддержку инициативы. Уже в 2024 году будет учреждена ведомственная награда — Знак отличия имени П. Г. Антипова. Первые награждения также состоятся в этом году»‎, – рассказала Ольга Занко.

Награда имени Петра Антипова существовала ранее. Получить ее можно было, выиграв Всероссийский конкурс лесничеств, который в 1994 учредила Федеральная служба лесного хозяйства. В 2000-х годах конкурс перестали проводить. Недавно к Ольге Занко обратились краеведы и жители Волховского района, с просьбой о помощи в возрождении Всероссийской награды и конкурса имени Петра Григорьевича. Ольга Занко направила депутатский запрос в Рослесхоз, и инициатива была поддержана.

В январе 1945 «волховский Маресьев», как называли Петра Антипова земляки, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать конечности ног и рук. В 1947 году Петр Антипов вернулся в родном Волхов и почти 40 лет восстанавливал леса в родном районе, посадив сотни гектаров леса. Кроме того, старшина создал уникальную дубраву в южной части Волхова. Позже лесопарк, созданный в память о героизме бойцов 54 фронта, был назван в честь Петра Григорьевича.