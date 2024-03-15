Жители Ленобласти назвали зарплату, за которую готовы работать без отпуска

Для этого работодателям, правда, придется раскошелиться.

Аналитики провели опрос среди россиян, который показал, что 53% респондентов готовы отказаться от отпуска на работе на три года. Но только за высокую зарплату.

Так, в Ленинградской области и Петербурге жители готовы работать без отпуска за 482 тысячи рублей. Это второе место по России.

Больше всего за работу без отдыха просят жители Москвы — 506 тысяч рублей, выяснил RT, ссылаясь на результаты опроса «Работа.ру».

К слову, 47% россиян не хотят отказываться от отпуска даже за большую зарплату.