Жители ЖК в Сертолово погрузились в «каменный век», оставшись на три дня без воды, света и отопления

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители винят во всем рабочих, которые случайно повредили кабели.

Жители жилого комплекса в Сертолово жалуются на отсутствие цивилизации в их квартирах. Три дня люди вынуждены обходиться без воды, электричества и отопления.

Всему виной, жалуются жильцы, кабели, которые повредили рабочие. При этом в местной управляющей компании на просьбы решить проблему не реагируют. Сотрудники утверждают, что данный ЖК не входит в зону из ответственности, выяснил Mash на Мойке.

В ситуацию уже вмешался Комитет по ТЭК Ленинградской области. Там подтвердили, что вода, электричество и отопление пропали по вине рабочих. Сейчас проблему уже решают.

 

 

 

 

 

 

 

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