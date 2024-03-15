Жители ЖК в Сертолово погрузились в «каменный век», оставшись на три дня без воды, света и отопления

Жители винят во всем рабочих, которые случайно повредили кабели.

Жители жилого комплекса в Сертолово жалуются на отсутствие цивилизации в их квартирах. Три дня люди вынуждены обходиться без воды, электричества и отопления.

Всему виной, жалуются жильцы, кабели, которые повредили рабочие. При этом в местной управляющей компании на просьбы решить проблему не реагируют. Сотрудники утверждают, что данный ЖК не входит в зону из ответственности, выяснил Mash на Мойке.

В ситуацию уже вмешался Комитет по ТЭК Ленинградской области. Там подтвердили, что вода, электричество и отопление пропали по вине рабочих. Сейчас проблему уже решают.