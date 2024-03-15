«АвтоВАЗ» начал тесты прототипа кроссовера на базе Lada Vesta

Так называемые «мулы» или прототипы автомобиля построены на основе агрегатов популярной модели концерна.

«АвтоВАЗ» начал испытания прототипов будущего кроссовера на базе Lada Vesta. Названия у новинки пока нет. Зато разработан дизайн, который уже на утверждении.

«Мулы» построены на базе Vesta, от нее прототип получил шасси, мотор и некоторые другие агрегаты. Об этом «Газете.ру» рассказал директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

Мы действительно приступили к созданию кроссовера на платформе Vesta. Мы его будем позиционировать в сегменте B+. Но пока мы не анонсируем сроки запуска этого автомобиля. У нас уже наработан дизайн, он на утверждении, — поделился он.