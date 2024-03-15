В России увеличили соцвыплаты медикам

Соответствующее постановление принято Правительством РФ.

С 15 марта в России специальные социальные выплаты медицинским работникам увеличены. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мера поддержки охватит более 200 тысяч человек.

В небольших селах, в поселках, где меньше полусотни тысяч человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала до 30 тысяч рублей. А в населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно, — цитирует Мишустина РИА Новости.