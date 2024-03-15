101-летняя жительница Волховского района проголосовала на выборах

Отдать свой голос на выборах для Антонины Никифоровны — гражданский долг, который она неуклонно исполняет с 1930 года. Именно тогда пенсионерка впервые поставила галочку в бюллетене.

Избирательный участок в деревне Иссад Волховского района посетила местная долгожительница Антонина Никифоровна. 101-летняя пенсионерка не смогла пропустить выборы — избирательный процесс для нее очень важное событие и гражданский долг.

Выбрать достойного кандидата должен каждый! Мой голос, ваши голоса — важны, кто бы что ни говорил, — считает пенсионерка.