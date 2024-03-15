Появилось видео нападения на избирательный участок в Петербурге с коктейлем Молотова

Добиться желаемого молодой петербурженке удалось не сразу. При первом броске бутылка отлетела от стены.
ЧП у избирательного участка, располагающегося в здании школы в Московском районе города, попало на видео. На кадрах видно, как девушка сперва пытается зажечь бутылку с горючей смесью, а затем с разбега бросает в сторону входа.
Однако коктейль Молотова только отлетел от стены, после чего нападавшая снова взяла бутылку и бросила еще раз. Сразу после девушка попыталась сбежать, но ее задержали двое прохожих.
По одной из версий, на злодеяние петербурженку надоумили украинские мошенники.
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15.03.2024 112