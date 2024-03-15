Появилось видео нападения на избирательный участок в Петербурге с коктейлем Молотова

Добиться желаемого молодой петербурженке удалось не сразу. При первом броске бутылка отлетела от стены.

ЧП у избирательного участка, располагающегося в здании школы в Московском районе города, попало на видео. На кадрах видно, как девушка сперва пытается зажечь бутылку с горючей смесью, а затем с разбега бросает в сторону входа.

Однако коктейль Молотова только отлетел от стены, после чего нападавшая снова взяла бутылку и бросила еще раз. Сразу после девушка попыталась сбежать, но ее задержали двое прохожих.

По одной из версий, на злодеяние петербурженку надоумили украинские мошенники.