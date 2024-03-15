Явка на президентских выборах к концу первого дня голосования превысила 25%

ЦИК публикует промежуточные итоги первого дня голосования.

Центральная избирательная комиссия зафиксировала к концу первого дня голосования на выборах президента России явку 25,43%. Данные публикует ЦИК на своем официальном портале.

Промежуточные результаты актуальны на 18:00 15 марта.

По итогам первого дня выборов явка избирателей составила более 30%.

Напомним, выборы президента РФ проходят 15–17 марта 2024 года. В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.