Телегин: строительство 7-го энергоблока ЛАЭС — большой шаг вперед не только для Ленобласти, но и для всей страны

Реализация проекта откроет большие возможности для развития социально-экономической сферы региона и усилит тренд на использование зеленой энергетики. Об этом заявил представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Ленобласти Александр Телегин.

Телегин подчеркивает, что строительство седьмого блока Ленинградской АЭС — это не только большой шаг к укреплению энергетического потенциала региона, но и рост инвестиционной привлекательности Ленобласти, а также развитие ее социально-экономической сферы. Более того, в реализации проекта будут использоваться технологии совершенно нового уровня. Особенно в части защиты экологии. Использование «зеленой» энергетики актуально как в масштабах страны, так и всей планеты.

В дальнейшем новые энергоблоки – это новые высокотехнологичные рабочие места на этой территории. Не говоря уже о социальной ответственности «Росатома». В целом ЛАЭС – это большие социальные инвестиции в территорию: это и строительство жилья, это решение очень многих вопросов сотрудников, благоустройство территории, строительство спортивных объектов на территории присутствия и так далее. Это очень многогранная история, которая в целом дает большой толчок для и без того стремительно развивающейся территории отдельно взятого Сосновоборского городского округа и Ленинградской области в целом. Это еще один большой шаг вперед, — заявил спикер.