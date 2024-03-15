Президент России заявил, что Украина ответит за обстрелы российской территории.
В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что диверсионно-террористические атаки, которые киевский режим устраивает, пытаясь помешать выборам, не останутся без ответа.
Уверен: наши люди ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет. <…> Безнаказанными эти удары не остаются и не останутся, — цитирует президента РИА Новости.
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