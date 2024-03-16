Microsoft вводит новые ограничения для клиентов из России

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующие письма от корпорации начали получать российские компании. 

Американский IT-гигант Microsoft уведомил своих корпоративных клиентов в России о предстоящем ограничении доступа к облачным продуктам с 20 марта.

Причиной называются санкции Евросоюза против России. О получении соответствующих писем от Microsoft сообщили несколько крупных компаний на российском IT-рынке, включая группу Softline, пишет РБК.

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