Microsoft вводит новые ограничения для клиентов из России

Соответствующие письма от корпорации начали получать российские компании.

Американский IT-гигант Microsoft уведомил своих корпоративных клиентов в России о предстоящем ограничении доступа к облачным продуктам с 20 марта.

Причиной называются санкции Евросоюза против России. О получении соответствующих писем от Microsoft сообщили несколько крупных компаний на российском IT-рынке, включая группу Softline, пишет РБК.