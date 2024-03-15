Из жизни ушел худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт

Артисту было 89 лет.

На 90-м году жизни скончался народный артист, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Деятель культуры умер, находясь в больнице, сообщает режиссер Сергей Газаров.

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице, — приводит его сообщение ТАСС

Александр Ширвиндт возглавлял Театр сатиры с 16 ноября 2021 года, а до этого, на протяжении более 20 лет, являлся его художественным руководителем. Народный артист известен своими ролями во множестве советских фильмов, в том числе в «Иронии судьбы» и «Вокзале для двоих».