Леноблизбирком: в первый день выборов проголосовали 29% жителей Ленобласти

Такие данные по итогам первого дня голосования приводит глава Леноблизбиркома.
Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, порядка 29% жителей Ленинградской области уже посетили избирательные участки в рамках выборов президента России.
Многодневное голосование показывает свою эффективность. Я считаю, что первый день прошел хорошо <…> Почти 29% жителей Ленинградской области проголосовали в первый день, — заявил Лебединский.
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15.03.2024 71