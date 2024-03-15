Леноблизбирком: в первый день выборов проголосовали 29% жителей Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Такие данные по итогам первого дня голосования приводит глава Леноблизбиркома.

Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, порядка 29% жителей Ленинградской области уже посетили избирательные участки в рамках выборов президента России.

Многодневное голосование показывает свою эффективность. Я считаю, что первый день прошел хорошо <…> Почти 29% жителей Ленинградской области проголосовали в первый день, — заявил Лебединский.
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