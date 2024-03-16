На Западе раскрыли, сколько их компаний осталось работать в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Покинула российской рынок лишь малая часть иностранных брендов.

В МИД Австрии заявили, что в России по-прежнему продолжают работать порядка 95% западных иностранных компаний, в том числе и австрийские. Такие данные приводит глава дипломатического ведомства Александер Шалленберг.

Австрийские компании по-прежнему частично присутствуют в России, как и примерно 95% всех западных компаний. Американские компании также есть в России, — заявил он.
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