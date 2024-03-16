Участок КАД перекроют на четыре дня

Ремонтные работы будут производиться между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 по 24 марта на участке КАД, а именно между развязкой на пересечении с дорогой «Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе)» и развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги с 20 по 24 марта будет перекрыта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 41 по 45 километр, — передают дорожники.