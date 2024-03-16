В Госдуме хотят ужесточить наказание за попытки сорвать выборы

Срок лишения свободы за данное преступление предлагается увеличить до восьми лет.

Депутат Яна Лантратова выступила за ужесточение наказания за попытки помешать выборам общеопасными методами, а также, если лица действуют в интересах иностранных государств. Как стало известно ТАСС, соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни.

Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет, — заявила Лантратова.