В Ленинградской области начался второй день голосования на выборах президента России

Автор: Анастасия Щербакова
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На территории региона функционирует 1012 избирательных участков.

В Ленинградской области стартовал второй день голосования на выборах президента России. Избирательные участки 47-го региона открыли двери ровно в восемь утра.

Всего на территории области работает 1012 избирательных участков, оборудованных всем необходимым для осуществления выборного процесса: установлены сейфы для хранения бюллетеней и документации, производится видеонаблюдение, а на 194 участках функционируют системы КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

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15.03.2024 38
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