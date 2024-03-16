В Ленинградской области начался второй день голосования на выборах президента России

На территории региона функционирует 1012 избирательных участков.

В Ленинградской области стартовал второй день голосования на выборах президента России. Избирательные участки 47-го региона открыли двери ровно в восемь утра.

Всего на территории области работает 1012 избирательных участков, оборудованных всем необходимым для осуществления выборного процесса: установлены сейфы для хранения бюллетеней и документации, производится видеонаблюдение, а на 194 участках функционируют системы КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).