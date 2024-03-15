Явка избирателей в Ленобласти на выборах президента составила более 35,6% по итогам первого дня

Данные по итогам первого дня голосования приводит Леноблизбирком.

По данным Избирательной комиссии Ленинградской области, по итогам перового дня голосования на выборах президента России явка избирателей в 47-м регионе составила более 35,6%.

Также ранее глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский заявил, что всего избирательные участки в первый день выборов посетили уже 29% жителей региона.