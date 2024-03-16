В Лужском районе фермер в папахе прискакал голосовать на коне

Несмотря на множество хлопот по хозяйству, пропустить выборы фермер не мог.
Избирательный участок в Лужском районе посетил местный фермер Сергей Колесин. Проверив ранним утром стадо, хозяйственник сел на своего коня и отправился голосовать.
Сергей Колесин, фермер, выращивающий бычков в Лужском районе, с утра проверил в поле стадо и поскакал на избирательный участок. Весна идет. Для крестьян – время особое, каждая минута на счету, — рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти/ Телеграм
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