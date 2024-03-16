«Москвич» снизил цены на некоторые модели автомобилей почти на 30%

Об этом сообщают аналитики «Автостата».
Завод «Москвич» пересмотрел стоимость некоторых своих моделей в марте. По данным «Автостата», концерн снизил цены на машины с индексами «3» и «6», выпущенных в прошлом году.
Теперь кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стоят на 630 тысяч рублей дешевле, а стоимость версии «Комфорт» снизилась уже на 712 тысяч.
Снижение цен на указанные модели составило в пределах 27,4 – 28,7%. Тем временем лифтбек «Москвич 6» во всех комплектациях подешевел почти на полмиллиона — минус 490 тысяч рублей от цены.
Вам будет интересно
Так называемые "мулы" или прототипы автомобиля построены на основе агрегатов популярной модели концерна. «АвтоВАЗ» начал испытания прототипов будущего кроссовера на базе...
15.03.2024 51