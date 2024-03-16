«Москвич» снизил цены на некоторые модели автомобилей почти на 30%

Об этом сообщают аналитики «Автостата».

Завод «Москвич» пересмотрел стоимость некоторых своих моделей в марте. По данным «Автостата», концерн снизил цены на машины с индексами «3» и «6», выпущенных в прошлом году.

Теперь кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стоят на 630 тысяч рублей дешевле, а стоимость версии «Комфорт» снизилась уже на 712 тысяч.

Снижение цен на указанные модели составило в пределах 27,4 – 28,7%. Тем временем лифтбек «Москвич 6» во всех комплектациях подешевел почти на полмиллиона — минус 490 тысяч рублей от цены.