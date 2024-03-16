Аналитик рассказал, что произойдет с рублем после выборов президента России

Автор: Анастасия Щербакова
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Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на национальную валюту, станут не только итоги выборов, но и решение Банка России по размеру ключевой ставки.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что первый фактор уже заложен в текущие котировки и оказывает поддержку курсу рубля. Вкупе с предполагаемым сохранением уровня ключевой ставки ЦБ национальная валюта будет стабильна, прогнозирует эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Более того, на курс рубля будут положительно влиять и цены на нефть. Их рост к 87,5 долларов за баррель укрепит российскую валюту.

В целом на будущей неделе Антонов ожидает доллар в пределах 90 — 93,3 рублей, а  евро — 99,1 — 101,8 рубля.

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