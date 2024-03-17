За ночь и утро уничтожены 35 беспилотников над российскими регионами

Ночью и утром 17 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Так, 17 БПЛА перехвачено и уничтожено над Краснодарским краем, по четыре – над Московской и Ярославской областями, по три – над Белгородской и Курской, два – над Калужской областью и по одному – Орловской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны.

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Кроме того, около 8 утра над Белгородсккой области уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».