Дрозденко поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

Александр Дрозденко поздравил работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Ленобласти с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается 17 марта.

Глава региона отметил, что от работников ЖКХ, их знаний и умений, неравнодушного отношения к делу во многом зависит комфортная и благополучная жизнь людей.

«Вы несёте уют в дома ленинградских семей, обеспечиваете стабильную работу производств и учреждений, делаете нашу Ленинградскую область благоустроеннее, красивее, лучше», — говорится в поздравлении.

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Дрозденко поблагодарил всех работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания за непростой и важный труд. И пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.