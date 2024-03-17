Старейшая жительница Приозерского района сама пришла на выборы президента РФ

Старейшая жительница Приозерского района Ленобласти Серафима Данилова приняла участие в выборах президента РФ.

Она лично пришла на избирательный участок. В августе Серафима Данилова отметит столетний юбилей.

Серафима Данилова родилась 9 августа 1924 года. Ей было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Девушка ушла на фронт добровольцем и служила почти три года. Серафима Васильевна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью Жукова.

После войны она строила оборонительные сооружения в Новгородской области, под Ленинградом и восстанавливала порт в Риге. После замужества переехала в Приозерск, где трудилась на пилораме.

Напомним, 17 марта третий — финальный — день голосования на выборах президента РФ. Для избирателей участки сегодня открыты до 20:00.