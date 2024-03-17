В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Для обеспечения безопасности полетов в трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском — введены ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вам будет интересно В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа... 17.08.2021 1390

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО трижды отражали атаки беспилотников, летевших на Москву, в городском округе Домодедово. Также БПЛА сбиты в Раменском и Ступинском городских округах. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.