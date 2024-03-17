В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Для обеспечения безопасности полетов в трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском — введены ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО трижды отражали атаки беспилотников, летевших на Москву, в городском округе Домодедово. Также БПЛА сбиты в Раменском и Ступинском городских округах. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.