Глава отдела СК по Гатчине на BMW проскочил на красный сигнал и врезался в иномарку

Следком начал проверку по факту ДТП в Волосовском районе Ленобласти с участием сотрудника ведомства.

Авария произошла вечером 15 марта на 29-м километре трассы Гатчина — Ополье. Предварительно, руководитель следственного отдела СК по Гатчине на BMW пытался проскочить на красный и врезался в автомобиль Honda CRV. Водитель Honda обратился за помощью в медицинское учреждение, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Видео: t.me/mashmoyka

Марченко отказался проходить медосвидетельствование.

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Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома России.