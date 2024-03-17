Блогер Настя Ивлеева проголосовала в Разметелово

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в своем тг-канале фото с УИК №193, расположенного в деревне Разметелево Всеволожского района Ленобласти.
«Та самая дверь», — подписала снимок Ивлеева.
Напомним, в декабре прошлого года Настя Ивлеева организовала в столичном клубе голую вечеринку, после которой у нее и участников начались проблемы.
Вам будет интересно
Налоговиков заинтересовало ИП Ивлеевой, зарегистрированное в деревне Разметелево, откуда родом телеведущая. Налоговая служба проверяет весь бизнес блогера и телеведущей Насти Ивлеевой....
18.02.2024 305
Настя Ивлеева родом из деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области.