Блогер Настя Ивлеева проголосовала в Разметелово

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в своем тг-канале фото с УИК №193, расположенного в деревне Разметелево Всеволожского района Ленобласти.

«Та самая дверь», — подписала снимок Ивлеева.

Напомним, в декабре прошлого года Настя Ивлеева организовала в столичном клубе голую вечеринку, после которой у нее и участников начались проблемы.

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Настя Ивлеева родом из деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области.