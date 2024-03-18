Губернатор Ленобласти поблагодарил избирателей за участие в голосовании

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил жителей региона, принявших участие в голосовании на выборах президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта.

«Дружно, с хорошим настроением. Голосовали за образование детей, за достойную жизнь стариков, за сильную экономику, за мир и победу, без которой мира не достичь. Голосовали за великую Россию, за нашу любимую Родину. Спасибо всем, кто в эти три дня пришел на избирательные участки», — отметил глава региона.

Сам Александр Дрозденко проголосовал в субботу, 16 марта, на избирательном участке в Лупполово.

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По состоянию на 18:00 17 марта в регионе проголосовали 1 436 851 человек, что составляет 74,47%. В Ленобласти работали 1 012 избирательных участков, из которых 12 — временных (в местах временного пребывания избирателей – больницы, в/ч, СИЗО).