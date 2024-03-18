Более 60 уголовных дел возбудили за время выборов президента РФ

В период выборов президента России возбуждено 61 уголовное дело, составлено 155 административных протоколов. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

В общей сложности ведомство получило 1,4 тысячи заявлений и сообщений от граждан о правонарушениях и преступлениях на выборах. В результате было возбуждено 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, 21 — воспрепятствование осуществлению прав избирателей.

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В частности, в ряде городов пришедшие на избирательные участки жители облили зеленкой урны для бюллетеней. Ранее в Госдуме заявили о планах ужесточить ответственность за совершение таких преступлений.