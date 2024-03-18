Сцена едва не придавила зрителей на праздновании Масленицы в Кронштадте

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Кронштадте упавшая сцена едва не придавила зрителей на праздновании Масленицы.

Инцидент произошел 17 марта и случайно попал на видео. Мужчина в расписной рубахе рассказывал о празднике, когда за его спиной обрушилась сцена. Зрители, в том числе дети, в последний момент успели отбежать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: t.me/pitertop

Вам будет интересно
Сцена едва не придавила зрителей на праздновании Масленицы в Кронштадте масленица, кронштадт
Глава отдела СК по Гатчине на BMW проскочил на красный сигнал и врезался в иномарку
Следком начал проверку по факту ДТП в Волосовском районе Ленобласти с участием сотрудника ведомства. Авария произошла вечером 15 марта на 29-м...
17.03.2024 65
Автор