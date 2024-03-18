Сцена едва не придавила зрителей на праздновании Масленицы в Кронштадте

В Кронштадте упавшая сцена едва не придавила зрителей на праздновании Масленицы.

Инцидент произошел 17 марта и случайно попал на видео. Мужчина в расписной рубахе рассказывал о празднике, когда за его спиной обрушилась сцена. Зрители, в том числе дети, в последний момент успели отбежать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: t.me/pitertop