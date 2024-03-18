График отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 марта

В населенных пунктах Ленинградской области в указанный период пройдут плановые работы на электросетях.
ЛОЭСК представил информацию об отключениях электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области. Так, плановые работы на электросетях пройдут с 18 по 22 марта.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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