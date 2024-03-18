Инвалид из Петербурга может получить 300 тысяч рублей компенсации за перелом на скользкой лестнице

Городская прокуратура намерена взыскать солидную выплату с дорожников в пользу мужчины-инвалида, получившего серьезные травмы при падении на обледеневших ступенях.

Инцидент произошёл еще 11 января на выходе со станции «Гражданский проспект». Мужчина с ограниченными возможностями поскользнулся и сломал ногу, что потребовало долгого лечения.

Проверка показала, что за уборку снега и наледи на этой территории отвечала коммерческая компания. Однако предприятие не справилось со своими обязанностями, что и привело к ЧП.

Теперь фирме придётся выступить ответчиком в суде по иску прокурора. Ведомство намерено взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 300 тысяч рублей.