Эксперт спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в России

По оценкам экономиста, подорожание составит 4-5%.
По мнению экономиста Андрея Лободы, стоимость готовых квартир в стране в этом году вырастет на 4-5%, несмотря на текущую стагнацию рынка вторичного жилья.
В этом году цены на «вторичку» в крупных городах, скорее всего, будет стагнировать или вырастут, но на очень небольшую величину, намного ниже инфляции. После отмены программы льготной ипотеки на новостройки, то есть после 1 июля, если только ее не продлят в отдельных регионах, спрос на вторичное жилье постепенно начнет расти. Так что в этом году не случится падения цен на «вторичку», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.ру».
Экономист также отметил, что сейчас для многих семей выгоднее купить квартиру в ипотеку, чем годами жить в съёмном жилье. Тем более что до июля ещё действует льготная ипотека, а затем останется семейная. Кроме того, высокие ставки по вкладам позволяют эффективно копить на первый взнос.
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