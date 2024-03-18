Подросток из Токсово больше 2 недель ходил с пробитой артерией после прыжка в сугроб

Школьник несколько раз обращался в больницы, но после перевязок его отпускали домой. Как итог — подростка пришлось оперировать пять часов.

В Педиатрическом университете Санкт-Петербурга провели операцию 14-летнему жителю Токсово. Подросток еще в конце февраля неудачно спрыгнул в сугроб и порезал ногу. Что примечательно, пострадавший несколько раз обращался в больницу за перевязками, но это не помогало — кровотечение постоянно открывалось снова.

В ходе обследования выяснилось, что юноша повредил большеберцовую артерию на ноге. Операция оказалась сложной и длилась пять часов. Позже пациента перевели в реанимацию.

Сейчас молодой человек уже переведен в другое отделение и идет на поправку.