За неделю скорая помощь в Ленобласти выполнила более 10 тысяч выездов

Из них 1616 пришлись на выезды к маленьким пациентам.

За прошедшую неделю скорая помощь в Ленобласти выезжала на вызовы к пациентам 10 042 раз, из них 1 616 — выезды к детям.

Всего за последние семь дней были госпитализированы 2 662 жителей. При этом чаще всего за помощью к медикам обращались сердечники, а именно 2601 случаев, из которых 88 — инфаркт.

Такие данные приводит пресс-служба правительства региона в своем Телеграм-канале.