Врач рассказала, какие виды чая помогают снять головную боль, а какие — ее провоцируют

Чай — один из самых популярных напитков по всему миру. Но, как оказалось, он может быть как спасением от головной боли, так и ее следствием.

Главные «виновники» головной боли — кофеин, танины и гистамин, содержащиеся в некоторых видах чая. Если этих веществ слишком много, это может привести к мигрени и упадку сил.

По словам диетолога Маши Дэвис, чаще всего головную боль провоцируют эти виды чая:

♦ матча;

♦ крепкий чёрный чай;

♦ молочный улун;

♦ чёрный чай с бергамотом.

Но есть и те, которые, наоборот, помогают справиться с дискомфортом и в целом успокоить нервную систему:

♦ мятный чай;

♦ лавандовый чай;

♦ ромашковый чай;

♦ имбирный чай;

♦ чай с куркумой.

Однако точной нормы потребления чая, чтобы унять головную боль, не назовет ни один врач, пишет «Доктор Питер», ссылаясь на диетолога. Поэтому ориентироваться стоит на собственные ощущения.