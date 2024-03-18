Врач рассказала, какие виды чая помогают снять головную боль, а какие — ее провоцируют

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Чай — один из самых популярных напитков по всему миру. Но, как оказалось, он может быть как спасением от головной боли, так и ее следствием.

Главные «виновники» головной боли — кофеин, танины и гистамин, содержащиеся в некоторых видах чая. Если этих веществ слишком много, это может привести к мигрени и упадку сил.

По словам диетолога Маши Дэвис, чаще всего головную боль провоцируют эти виды чая:

♦ матча;
♦ крепкий чёрный чай;
♦ молочный улун;
♦ чёрный чай с бергамотом.

Но есть и те, которые, наоборот, помогают справиться с дискомфортом и в целом успокоить нервную систему:

♦ мятный чай;
♦ лавандовый чай;
♦ ромашковый чай;
♦ имбирный чай;
♦ чай с куркумой.

Однако точной нормы потребления чая, чтобы унять головную боль, не назовет ни один врач, пишет «Доктор Питер», ссылаясь на диетолога. Поэтому ориентироваться стоит на собственные ощущения.

Вам будет интересно
Врач рассказала, какие виды чая помогают снять головную боль, а какие — ее провоцируют чай, советы врача, головная боль
Названы 7 продуктов, которые кажутся полезными только на первый взгляд
В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении...
19.02.2024 1209
Автор