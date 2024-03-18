Врач рассказала, какие виды чая помогают снять головную боль, а какие — ее провоцируют

Чай — один из самых популярных напитков по всему миру. Но, как оказалось, он может быть как спасением от головной боли, так и ее следствием.
Главные «виновники» головной боли — кофеин, танины и гистамин, содержащиеся в некоторых видах чая. Если этих веществ слишком много, это может привести к мигрени и упадку сил.
По словам диетолога Маши Дэвис, чаще всего головную боль провоцируют эти виды чая:
♦ матча;
♦ крепкий чёрный чай;
♦ молочный улун;
♦ чёрный чай с бергамотом.
Но есть и те, которые, наоборот, помогают справиться с дискомфортом и в целом успокоить нервную систему:
♦ мятный чай;
♦ лавандовый чай;
♦ ромашковый чай;
♦ имбирный чай;
♦ чай с куркумой.
Однако точной нормы потребления чая, чтобы унять головную боль, не назовет ни один врач, пишет «Доктор Питер», ссылаясь на диетолога. Поэтому ориентироваться стоит на собственные ощущения.