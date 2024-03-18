В кафе в Петербурге произошла перестрелка, есть один погибший — Mash

Предварительно, ЧП произошло в Московском районе города.
В одном из кафе Петербурга вечером, 18 марта, произошла перестрелка, передает Mash на Мойке. По предварительным данным, один человек погиб. Всего прогремело порядка пяти выстрелов.
На место ЧП уже прибыли оперативные службы. Сообщается об одном задержанном. Остальные детали происшествия выясняются.
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18.03.2024 59