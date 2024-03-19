Взрослый петербуржец распылил баллончик в лицо школьнику из Всеволожского района

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

На трамвайной остановке в Санкт-Петербурге возник словесный конфликт между 17-летним подростком из Мурино Всеволожского района и 40-летним местным жителем. Мужчина распылил содержимое баллончика в лицо подростка и скрылся.

Пострадавший обратился в больницу. Врачи диагностировали химический ожог глаз и лица. Подростку оказали медицинскую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По факту нападения на школьника было заведено уголовное дело. Хулигана задержали и поместили в изолятор.

Вам будет интересно
Взрослый петербуржец распылил баллончик в лицо школьнику из Всеволожского района хулиганство, Санкт-Петербург, Мурино, Ленинградская область, Всеволожский район
В Эрмитаж врезался беспилотник
Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал возле Зимней канавки в Санкт-Петербурге. Аппарат опасности не представлял,...
08.09.2023 2239
Автор