Взрослый петербуржец распылил баллончик в лицо школьнику из Всеволожского района

На трамвайной остановке в Санкт-Петербурге возник словесный конфликт между 17-летним подростком из Мурино Всеволожского района и 40-летним местным жителем. Мужчина распылил содержимое баллончика в лицо подростка и скрылся.

Пострадавший обратился в больницу. Врачи диагностировали химический ожог глаз и лица. Подростку оказали медицинскую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По факту нападения на школьника было заведено уголовное дело. Хулигана задержали и поместили в изолятор.